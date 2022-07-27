Забит про бой Махачев – Оливейра: «Ислам победит. У него все для этого есть»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Забит Магомедшарипов Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший полулегковес UFC Забит Магомедшарипов дал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«Думаю, Ислам победит. У него для этого все есть.

Я с ним боролся, он очень физически мощный, грэпплинг у него на другом уровне, ударка намного лучше, чем у Чарльза», – сказал Забит.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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