Нуньес согласна на трилогию с Шевченко и назвала ее проигравшей в бою с Сантос

Теги женские бои UFC Аманда Нуньес Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Двойная чемпионка UFC Аманда Нуньес заинтересована в проведении третьего поединка против чемпионки наилегчайшего веса Валентины Шевченко.

Напомним, что представительницы Бразилии и Кыргызстана ранее встречались дважды: оба раза сильнее была «Львица».

«Да, это хорошая идея. Она тоже чемпионка, так что было бы здорово. Шевченко сказала, что я украла ее стиль в стойке? Это забавно.

Ну, ей нужно было что-то написать, чтобы как-то выделиться, потому что Валентина проиграла последний бой», – сказала Нуньес.

Напомним, что последней соперницей Шевченко была бразильянка Тайла Сантос. «Пуля» одержала победу раздельным решением судей.

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