UFC 277: Реванш Пеньи и Нуньес, Павлович против Льюиса, Анкалаев – Смит и другие бои

В ночь с 30 на 31 июля в Далласе (штат Техас, США) пройдет UFC 277.

В главном событии турнира чемпионка женского легчайшего веса Джуллиана Пенья (11-4) проведет защиту пояса в бою с (21-5).

В со-главном поединке встретятся представители наилегчайшего дивизиона Брендон Морено (19-6-2) и Кай Кара-Франс (24-9). На кону будет временный титул.

Другие бои UFC 277:

(26-9) – (15-1);

Алешандре Пантожа (26-6) – Алекс Перес (24-6);

(17-1) – (35-16).

UFC 277 начнется в 1:00 по московскому времени, предварительный кард стартует с районе 3,00, а главные бои — в 5:00. Прямую трансляцию турнира можно смотреть на сайте UFC Fight Pass, а также на «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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