UFC 277: Реванш Пеньи и Нуньес, Павлович против Льюиса, Анкалаев – Смит и другие бои

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В ночь с 30 на 31 июля в Далласе (штат Техас, США) пройдет UFC 277.

В главном событии турнира чемпионка женского легчайшего веса Джуллиана Пенья (11-4) проведет защиту пояса в бою с Амандой Нуньес (21-5).

В со-главном поединке встретятся представители наилегчайшего дивизиона Брендон Морено (19-6-2) и Кай Кара-Франс (24-9). На кону будет временный титул.

Другие бои UFC 277:

UFC 277 начнется в 1:00 по московскому времени, предварительный кард стартует с районе 3,00, а главные бои — в 5:00. Прямую трансляцию турнира можно смотреть на сайте UFC Fight Pass, а также на «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Титульный реванш Аманды Нуньес, бои Павловича и Анкалаева. Онлайн UFC 277

Взвешивание UFC 277: Нуньес тяжелее Пеньи, Анкалаев и Смит показали одинаковый вес

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