Павлович попал в топ-5 тяжелого дивизиона UFC, Анкалаев – третий в полутяжелом весе

UFC обновил рейтинги после 277-го ивента в Далласе.

Российский тяжеловес победил техническим нокаутом и поднялся на шесть позиций в дивизионе. Теперь Павлович занимает пятое место.

нокаутировал и занял третье место в полутяжелом дивизионе, обогнав Александра Ракича.

Чемпионка двух дивизионов Аманда Нуньес возглавила общий женский рейтинг, сместив Валентину Шевченко.

Аманда Нуньес разбила Джулианну Пенью, Павлович нокаутировал Льюиса, Анкалаев – Смита. Онлайн UFC 277

«Как тебе мой бокс, Майк?» Русский десантник из UFC нокаутировал Льюиса за 55 секунд – и обратился к Тайсону в зале