Павлович попал в топ-5 тяжелого дивизиона UFC, Анкалаев – третий в полутяжелом весе

Теги женские бои UFC MMA Аманда Нуньес Сергей Павлович Деррик Льюис Энтони Смит Магомед Анкалаев UFC 277 Бокс/MMA/UFC

UFC обновил рейтинги после 277-го ивента в Далласе.

Российский тяжеловес Сергей Павлович победил техническим нокаутом Деррика Льюиса и поднялся на шесть позиций в дивизионе. Теперь Павлович занимает пятое место.

Магомед Анкалаев нокаутировал Энтони Смита и занял третье место в полутяжелом дивизионе, обогнав Александра Ракича.

Чемпионка двух дивизионов Аманда Нуньес возглавила общий женский рейтинг, сместив Валентину Шевченко.

Аманда Нуньес разбила Джулианну Пенью, Павлович нокаутировал Льюиса, Анкалаев – Смита. Онлайн UFC 277

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