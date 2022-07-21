Шевченко про реванш с Сантос: «Людей не беспокоит, что она сломала орбитальную кость?»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала, почему не стоит ждать незамедлительного реванша с Тайлой Сантос.

«Иногда люди очень жестоки. Их не беспокоит, что она сломала орбитальную кость и сделала операцию? Ей понадобится время на восстановление, а они хотят бросить ее обратно, чтобы она снова получила травму и пережила еще одну операцию.

Они просто хотят повеселиться и посмотреть хороший бой. Я думаю, ей следует позволить восстановиться, потому что здоровье — это главное. Пусть она почувствует, что может без страха принимать удары.

Нельзя, чтобы она боялась ударов. Потому будет реванш или что там захочет UFC. Но сейчас здоровье — главное», – считает Шевченко.

На UFC 275 Шевченко победила Сантос раздельным решением судей.

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