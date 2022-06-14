Шон О’Мэлли: «Думаю, что Сантос победила Шевченко. Тайла – чемпионка»

Теги наилегчайший вес женские бои UFC MMA Валентина Шевченко Шон О'Мэлли UFC 275 Бокс/MMA/UFC

Боец UFC легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли прокомментировал бой чемпионки наилегчайшего веса Валентины Шевченко и Тайлы Сантос.

На UFC 275 в Сингапуре Шевченко победила бразильянку раздельным решением судей.

«Думаю, что Сантос победила Шевченко. Она забрала спину, трижды пыталась провести болевой прием.

Валентина не нанесла ничего серьезного, кроме удара головой. Валентина проиграла этот поединок. Сантос — чемпионка», – сказал О’Мэлли.

Шевченко скандально защитила титул: уступила Сантос в борьбе, ударила головой (после этого закрылся глаз) и поймала свист фанатов

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