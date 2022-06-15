Чейл Соннен: «Шевченко – неискренний человек. Она лишь играет роль»

Бывший боец раскритиковал чемпионку в наилегчайшем весе за неискренность.

«Она просто не выбрала какую-либо сторону. Любой, кто пробыл в этом промоушене так долго, как она, и при этом не сделавший ничего, что расстроило бы аудиторию — скорее всего, неискренний человек.

Если кто-то семь лет подряд мелькает перед камерами, и при этом никогда никого не оскорблял, не вес себя неспортивно, или же не сделал хоть что-нибудь, что выставило бы его в плохом свете, то такой боец, вероятно, очень неискренен.

Есть вероятность, что Шевченко лишь играет роль», – сказал Соннен.

Шевченко скандально защитила титул: уступила Сантос в борьбе, ударила головой (после этого закрылся глаз) и поймала свист фанатов

Шон О’Мэлли: «Думаю, что Сантос победила Шевченко. Тайла – чемпионка»