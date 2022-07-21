Валентина Шевченко удивлена, что букмекеры считают Оливейру андердогом в бою с Махачевым

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе не понимают, почему Ислама Махачева считают фаворитом в бою с Чарльзом Оливейрой.

«Чарльз дрался с большим количеством рейтинговых соперников, чем Ислам. Собственно говоря, он дрался со всеми топовыми бойцами легкого дивизиона.

Оливейра победил их всех и на самом деле показал, что его место здесь и что по этой причине он удерживает титул.

У Ислама не было возможности подраться с кем-то из топ-5. Это усложняет понимание того, как букмекеры оценивают этот бой. В любом случае давайте просто насладимся поединком», – сказала Шевченко.

Бой Оливейры и Махачева за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Ислам Махачев – фаворит боя против Чарльза Оливейры по мнению букмекеров

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