Миша Тейт: «В предвкушении поединка с Шевченко. Я некоронованная королева»

Боец UFC Миша Тейт отреагировала на желание чемпионки наилегчайшего дивизиона Валентины Шевченко подраться с ней.

На UFC 275 в Сингапуре Шевченко победила Тайлу Сантос раздельным решением судей.

«Я знала, что ее можно победить. А теперь и весь мир об этом знает. Но я не хотела, что Валетина выглядела уязвимой до моего боя с ней. Я знала, что могу показать ее слабости.

Я думала, что Тайла выиграл первые три раунда. Потом я пересмотрела бой и решила, что победу действительно можно отдать Шевченко.

Перед боем с Шевченко я хотела бы быть андердогом, чтобы никто не верил, что я могу ее победить. Теперь люди будут больше склонны считать, что у меня есть шанс. Я знаю, что Шевченко хочет подраться со мной. Все хотят подраться со мной. Я же некоронованная королева.

Сантос боролась с Шевченко, и это то, о чём я постоянно говорю. Мы уже знаем, что те, кто решает биться с Валентиной, заканчивают не лучшим образом. Но мы можем также вспомнить поединок с Джулианной Пеньей.

Она сбивала Шевченко с ног, и я тоже могла бы это сделать. Я в состоянии сделать бой более интересным. Другие бойцы слишком робко ведут себя с Шевченко. Я в предвкушении поединка», – сказала Тейт.

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