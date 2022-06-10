Взвешивание UFC 275: Тейшейра и Прохазка показали одинаковый вес, Шевченко легче Сантос

Теги женские бои UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Рамазан Эмеев Гловер Тейшейра Йоанна Енджейчик Валентина Шевченко Вейли Чжан Иржи Прохазка UFC 275 Бокс/MMA/UFC

В Сингапуре состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 275, который пройдет в ночь с 11 на 12 июня.

В главном событии вечера чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра будет защищать титул от Иржи Прохазки.

В со-главном поединке чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко подерется с Тайлой Сантос.

Результаты взвешивания:

Гловер Тейшейра (92,9 кг) — Иржи Прохазка (92,9);

Валентина Шевченко (56,4) — Тайла Сантос (56,7);

Йоанна Енджейчик (52,6) — Вэйли Чжан (52,6);

Джек Делла Маддалена (77,3) — Рамазан Эмеев (77,5).

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