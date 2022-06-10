Взвешивание UFC 275: Тейшейра и Прохазка показали одинаковый вес, Шевченко легче Сантос

В Сингапуре состоялась церемония взвешивания участников турнира 275, который пройдет в ночь с 11 на 12 июня.

В главном событии вечера чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра будет защищать титул от Иржи Прохазки.

В со-главном поединке чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко подерется с Тайлой Сантос.

Результаты взвешивания:

(92,9 кг) — Иржи Прохазка (92,9);

(56,4) — Тайла Сантос (56,7);

(52,6) — Вэйли Чжан (52,6);

Джек Делла Маддалена (77,3) — Рамазан Эмеев (77,5).

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