Взвешивание UFC 275: Тейшейра и Прохазка показали одинаковый вес, Шевченко легче Сантос

В Сингапуре состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 275, который пройдет в ночь с 11 на 12 июня.
В главном событии вечера чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра будет защищать титул от Иржи Прохазки.
В со-главном поединке чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко подерется с Тайлой Сантос.
Результаты взвешивания:
Гловер Тейшейра (92,9 кг) — Иржи Прохазка (92,9);
Валентина Шевченко (56,4) — Тайла Сантос (56,7);
Йоанна Енджейчик (52,6) — Вэйли Чжан (52,6);
Джек Делла Маддалена (77,3) — Рамазан Эмеев (77,5).
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