Даниэль Кормье: «Не терпится увидеть, как Тейшейра справится с головоломкой Прохазки»

Бывший чемпион в двух весовых категориях поделился ожиданиями от бой между чемпионом полутяжелого дивизиона и .

«Не терпится увидеть, как Тейшейра справится с головоломкой Прохазки. Иржи — другой, он выходит в октагон и выбрасывает все, что у него есть. У него странная прическа, он просто немного другой.

Теперь Прохазка вырвался на сцену. Мы не знали его 5-10 лет, потому что он дрался за границей. Тейшейра — тяжелый соперник для Иржи, а Иржи — тяжелый соперник для Гловера.

Несмотря на опасность этого боя, Гловер сразу после завоевания титула вышел и сказал Иржи: «Ты следующий, ты получишь титульный бой». Снимаю за это перед Тейшейрой шляпу», – сказал Кормье.

Бой Тейшейры и Прохазки в ночь с 11 на 12 июня возглавит UFC 275 в Сингапуре.

Прохазка про бой с Тейшейрой: «Мне нравится завершать поединки досрочно, и не оставлять решение в руках судей»

Блахович про бой Тейшейра – Прохазка: «Постоянно думаю о реванше с Гловером, поэтому мне хотелось бы получить пояс из его рук»