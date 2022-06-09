Таила Сантос: «Мы нашли в стиле Шевченко несколько слабых мест»

Бразильянка Таила Сантос рассказала о подготовке к бою с чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.
«Она настолько близка к тому, чтобы быть идеальным бойцом, насколько это возможно. Но никто не идеален. У всех бойцов есть пространство для совершенствования.
Изучая записи ее боев, мы смогли найти в стиле Валентины несколько слабых мест, которые можно использовать.
Вокруг этих уязвимостей мы и выстроим стратегию», – сказала Сантос.
Бой Шевченко и Сантос состоится 12 июня на UFC 275 в Сингапуре.
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