Дэйна Уайт: «Валентина Шевченко настолько хороша, что на фоне нее дивизион выглядит слабым»

Президент UFC Дэйна Уайт не считает, что в женском наилегчайшем дивизионе, чемпионкой которого является Валентина Шевченко, нет конкуренции.

«Вы совершенно правы, сравнивая Валентину с Андресоном Сильвой и Жоржем Сен-Пьером. С Валентиной та же история, что в свое время была с Андерсоном – когда такое происходит, люди говорят, что всему виной слабый дивизион, но это не так.

Шевченко настолько хороша, что на фоне нее дивизион выглядит слабым. Я не особо подгоняю ее подниматься в легчайший вес. Я очень уважаю Валентину. Чтобы она ни захотела, я поддержу ее.

Она может продолжить защищать свой титул, она может подраться с Джулианной Пеньей, она может подраться с Амандой Нуньес. Она может сделать все, что захочет», – сказал Уайт.

В ночь с 11 на 12 июня Шевченко проведет защиту титула в бою с Таилой Сантос на UFC 275 в Сингапуре.

Валентина Шевченко готова перейти в легчайший вес: «Нуньес или Пенья – кто бы то ни был»

Валентина Шевченко: «Петр Ян будет драться за титул еще раз и сделает все наилучшим образом»