Валентина Шевченко готова перейти в легчайший вес: «Нуньес или Пенья – кто бы то ни был»

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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала, что будет в случае победы над Таилой Сантос на UFC 275.

«Перейду ли в легчайший вес в случае победы? Возможности все еще здесь. Возможно, это будет легчайший вес, но в моем дивизионе поднимаются новые претенденты.

Обе эти опции для меня будут работать. Кто в легчайшем весе? Аманда Нуньес, Джулианна Пенья – кто бы то ни был.

Спуститься в весе? Это означает напряжение и жесткую весогонку – хм, я подумаю об этом», – сказала Шевченко.

В ночь с 11 на 12 июня Шевченко проведет защиту пояса от Сантос на UFC 275 в Сингапуре.

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