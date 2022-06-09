Адесанья назвал фаворита боя Тейшейра – Прохазка: «Если бы я делал ставку, то выбрал бы Иржи»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Исраэль Адесанья Иржи Прохазка UFC 275 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от боя между чемпионом полутяжелого дивизиона Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой.

«У Прохазки неудобная ударка, она работает на него: он дерется размашисто, опускает руки и открывает голову. Иржи открывает все, что только можно открыть.

Если бы я делал ставку, то выбрал бы Прохазку. Он молодой, энергичный, высокий, длиннорукий, а у Гловера были с этим проблемы в прошлом.

Но бой будет сейчас, поэтому Прохазке нужно быть терпеливым. Если Иржи будет терпеть и проведет бой так, как провел его с Домиником Рейесом, то он победит», – считает Адесанья.

Бой Тейшейры и Прохазки 12 июня возглавит UFC 275 в Сингапуре.

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