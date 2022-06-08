Валентина Шевченко: «Петр Ян будет драться за титул еще раз и сделает все наилучшим образом»

Теги легчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала поражение Петра Яна от чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга.

«Я думаю, что здесь роль сыграло скопление факторов, которые были перед боем. В частности, эмоциональное волнение из-за того, что его секунданты не смогли выехать, не были в его углу.

Много факторов могли сыграть, поэтому, не зная картину полностью, сложно выдавать какие-либо мнения, но я остаюсь при мнении, что Петр – очень интересный, яркий боец, и за его боями всегда очень интересно наблюдать.

Я уверена на все сто процентов, что он вернется и покажет еще множество ярких боев. Он будет драться за титул еще раз и сделает все наилучшим образом. Я в этом не сомневаюсь», – считает Шевченко.

9 апреля на UFC 273 Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей.

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