Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о финансовых проблемах.

«За свой последний бой я заработал 400 тысяч долларов. Это до уплаты налогов, до выплат моим тренерам, до расходов, и я задолжал выплаты по налогам за прошлый год.

Из-за эпидемии и всего остального я был вынужден решать личные вопросы, заботиться о семье, платить за то, за это, переделывать то одно, то другое. Так что у меня накопилось много долгов.

В итоге у меня осталось что-то около 110 тысяч долларов. Из этих денег я должен был составить свой бюджет, что-то отложить, что-то инвестировать, и при этом убедиться, что я не разорюсь.

Так что когда кто-то говорит мне: «Ты заработал кучу денег», это одновременно и да, и нет», – сказал Стерлинг.

В апреле этого года американец победил раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC.

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