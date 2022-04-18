Джон Маккарти изменил свое мнение по итогу боя Стерлинг – Ян: «Первый раунд можно было отдать в ту или другую сторону»

Известный рефери Джон Маккарти изменил свое мнение о победителе боя между чемпионом UFC в легчайшем весе и .

Ранее Маккарти утверждал, что первый раунд выиграл россиянин.

«Я пересмотрел в записи первый раунд боя Стерлинга и Яна. Какой я могу сделать вывод? Не болтайте с друзьями, пока смотрите бой.

Дело в том, что, когда шел первый раунд, я общался с друзьями и не мог судить объективно. Когда я пересмотрел раунд в записи с позиции судьи, то понял, что первый раунд был очень близким, его можно было отдать в ту или другую сторону», – сказал Маккарти.

На 273 Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей.

Стерлинг ответил на критику Джона Маккарти: «Не понимаю, как этот парень мог определять стандарты в ММА – он же полный болван»

Джон Маккарти: «Я впечатлен Стерлингом, но он никак не мог выиграть первый раунд»