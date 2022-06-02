Рамазан Исмаилов: «Ян выиграл бой со Стерлингом. Кто бы что ни говорил, но в поединке присутствовал политический момент»

Рамазан Исмаилов, брат бойца , поделился впечатлениями от боя чемпиона в легчайшем весе и .

В апреле этого года россиянин проиграл раздельным решением судей.

«Я считаю, что Петр Ян выиграл бой, хотя мог сделать это и более уверенно. Он не должен был давать сопернику шансов.

Кто бы что ни говорил, но политический момент в поединке присутствовал. Поэтому он не должен был так отдавать те два раунда, которые Стерлинг взял в борьбе.

Это не отменяет мое мнение, что Петр победил с минимальным преимуществом. Факт, он мог выступить намного лучше», – сказал Исмаилов.

Ти Джей Диллашоу: «Думал, что Ян победит Стерлинга. Во время боя я был на арене и ждал, когда Петр меня вызовет»

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