Рамазан Исмаилов: «Ян выиграл бой со Стерлингом. Кто бы что ни говорил, но в поединке присутствовал политический момент»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Магомед Исмаилов Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Рамазан Исмаилов, брат бойца Магомеда Исмаилова, поделился впечатлениями от боя чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и Петра Яна.

В апреле этого года россиянин проиграл раздельным решением судей.

«Я считаю, что Петр Ян выиграл бой, хотя мог сделать это и более уверенно. Он не должен был давать сопернику шансов.

Кто бы что ни говорил, но политический момент в поединке присутствовал. Поэтому он не должен был так отдавать те два раунда, которые Стерлинг взял в борьбе.

Это не отменяет мое мнение, что Петр победил с минимальным преимуществом. Факт, он мог выступить намного лучше», – сказал Исмаилов.

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