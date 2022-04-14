Немков о поражении Яна: «Политический момент помог Стерлингу»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе прокомментировал поражение от .

На 273 американец победил россиянина раздельным решением судей.

«Если честно, я не смотрел бой. По нарезкам скажу, что там доминировали и Стерлинг, и Ян. Как я понял, второй и третий раунды забрал Стерлинг, четвертый и пятый — Петя, а первый раунд был равным, но победу все равно отдали туда.

Тут уже, конечно же, политический момент помог Стерлингу. Мы сейчас в таких условиях деремся, что надо либо явно выигрывать, либо — досрочно», – считает Немков.

О’Мэлли про поражение Яна: «Это была моя вина. Я должен был ему секундировать»

Стерлинг про Уайта: «Он не любит таких грепплеров, как я, если только вы не Хабиб»