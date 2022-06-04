Алджамейн Стерлинг: «Я устал от Петра Яна. Наши отношения себя изжили»

Чемпион UFC в легчайшем весе сообщил, что не настроен проводить третий бой с .

«Прямо сейчас я не хочу снова с ним драться. Мне пришлось думать о нем почти 24 месяца, как будто мы были женаты, и я хочу увидеть перед собой другое лицо.

Я устал от Яна и чувствую, что на данный момент наши отношения себя изжили.

Вероятно, я вернусь в октагон в сентябре — очередной номерной турнир в Лас-Вегасе. Сегодня-завтра я должен получить информацию о том, кого они хотят видеть моим соперником. Как только я ее получу, я сообщу об этом в своем подкасте.

Кого бы я выбрал? Думаю, лучшими для моего наследия будут бои с Ти Джеем Диллашоу, Жозе Альдо и Домиником Крузом. Но мне кажется, что Альдо самый тяжелый соперник», – сказал Стерлинг.

Двалишвили – Яну: «Не возвращайся. Оставайся в России»

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