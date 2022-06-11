UFC 275: Тейшейра против Прохазки, Шевченко против Сантос и другие бои

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275. В главном событии вечера пройдет бой за титул в полутяжелом весе между чемпионом (33-7) и (28-3-1).

В со-главном бою турнира встретятся чемпионка наилегчайшего дивизиона (21-3) и Таила Сантос (19-1).

Другие бои главного карда:

(21-3) против (18-4);

Роджерио Бонторин (17-4) против Манел Капе (15-6);

Джек Делла Маддалена (11-2) против Рамазан Эмеев (20-5);

Брендан Аллен (20-5) против Джейкоб Мэлкун (6-1).

Начало турнира запланировано на 01:30 по мск (трансляция на канале «Матч! Боец»). Начало основного карда – 05:00 по мск (трансляция на «Матч ТВ»).

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