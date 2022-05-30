UFC 275 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275, в рамках которого состоится два чемпионских боя: в полутяжелом дивизионе у мужчин между и , в женском наилегчайшем весе между и Таилой Сантос.

Где смотреть и во сколько UFC 275?

Турнир в Сингапуре начнется в 01:00 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 05:00. UFC 275 покажут в приложении UFC Fight Pass. Так же трансляция будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Кард UFC 275

Помимо боев Тейшейра — Прохазка и Шевченко — Сантос, в мейнкарде встретятся — , Роджерио Бонторин — Манель Капе и Рамазан Эмеев — Джек Делла Малладена.