UFC 275 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги женские бои UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Рамазан Эмеев Гловер Тейшейра Йоанна Енджейчик Валентина Шевченко Вейли Чжан Иржи Прохазка UFC 275 Бокс/MMA/UFC

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275, в рамках которого состоится два чемпионских боя: в полутяжелом дивизионе у мужчин между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой, в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Таилой Сантос.

Где смотреть и во сколько UFC 275?

Турнир в Сингапуре начнется в 01:00 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 05:00. UFC 275 покажут в приложении UFC Fight Pass. Так же трансляция будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Кард UFC 275

Помимо боев Тейшейра — Прохазка и Шевченко — Сантос, в мейнкарде встретятся Вейли ЧжанЙоанна Енджейчик, Роджерио Бонторин — Манель Капе и Рамазан Эмеев — Джек Делла Малладена.

 

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