Прохазка про бой с Тейшейрой: «Готов закончить поединок в любую секунду»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Иржи Прохазка UFC 275 Бокс/MMA/UFC

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка поделился ожиданиями от боя с чемпионом Гловером Тейшейрой.

«Тейшейра оказывает давление по ходу боя. Мне тоже нравится делать это во время поединка.

Думаю, будет важно, кто начнет прессинговать и кто использует это давление как контроружие. Я не хочу ждать, я просто одержу победу. Это титульный бой.

Не имеет значения, выиграю я в первом, втором, третьем, четвертом или пятом раунде. Я готов закончить поединок в любую секунду — с первого по пятый раунд.

Я не из тех парней, который играют в клетке, делают заготовки и применяют крупные стратегии в бою. Мне нравится прямо идти за победой.

Бой Прохазки и Тейшейры состоится 12 июня на UFC 275 в Сингапуре.

Гловер Тейшейра: «Хочу уйти из спорта на своих условиях. Я снимаю шляпу перед Хабибом, потому что он ушел в отставку на вершине»

Прохазка – о поединке с Тейшейрой: «Я всегда знал, что буду чемпионом, но представить не мог, что побьюсь с Гловером»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные