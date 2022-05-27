Прохазка про бой с Тейшейрой: «Готов закончить поединок в любую секунду»

Претендент на титул в полутяжелом весе поделился ожиданиями от боя с чемпионом .

«Тейшейра оказывает давление по ходу боя. Мне тоже нравится делать это во время поединка.

Думаю, будет важно, кто начнет прессинговать и кто использует это давление как контроружие. Я не хочу ждать, я просто одержу победу. Это титульный бой.

Не имеет значения, выиграю я в первом, втором, третьем, четвертом или пятом раунде. Я готов закончить поединок в любую секунду — с первого по пятый раунд.

Я не из тех парней, который играют в клетке, делают заготовки и применяют крупные стратегии в бою. Мне нравится прямо идти за победой.

Бой Прохазки и Тейшейры состоится 12 июня на UFC 275 в Сингапуре.

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