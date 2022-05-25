Гловер Тейшейра: «Хочу уйти из спорта на своих условиях. Я снимаю шляпу перед Хабибом, потому что он ушел в отставку на вершине»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра сообщил, что к концу года может завершить карьеру.

«В конце концов, я хочу уйти в отставку. В идеале мне надо побить в Сингапуре, подраться с в Мэдисон Сквер Гарден в ноябре, а затем объявить о завершении карьеры.

Но сейчас я не хочу принимать такое решение. Возможно, но я не утверждаю, что именно так все и будет. Я люблю бои и люблю эту игру. Мне нравится жить в тренировочном лагере и готовиться к боям, но мне уже 42 года, а скоро будет 43. Пора об этом задуматься.

Я хочу уйти из спорта на своих условиях. Я снимаю шляпу перед , потому что он ушел в отставку на вершине. Его не мотивируют деньги.

Хабиб зарабатывал по 10, 20 миллионов, ему предлагали больше денег, но он не вернулся. Это достойно уважения. Он поставил точку и больше не хочет этим заниматься. Так же планирую сделать и я.

В тот день, когда я не захочу больше этим заниматься, я завершу карьеру», – сказал Тейшейра.

11 июня на UFC 275 в Сингапуре Тейшейра проведет защиту титула в бою с Прохазкой.

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