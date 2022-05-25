Енджейчик про реванш с Чжан: «Я одержу победу и буду драться за титул»

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик поделилась ожиданиями от реванша с Вейли Чжан, который состоится 12 июня на UFC 275 в Сингапуре.
«Я очень рада, что мне выпала возможность вновь подраться с Чжан. А затем я выйду на титульник.
Наш первый бой был очень близким, но я думала, что сделала достаточно для победы. В тот момент она была чемпионкой, поэтому, чтобы побить ее, нужно было показать более уверенное выступление.
Мне казалось, что в Вегасе в марте 2020-го я выложилась на максимум, поэтому нам пришлось внести кое-какие изменения в подготовку.
В реванше мне нужно сохранять спокойствие, действовать с умом, использовать все свои навыки, и тогда я выиграю. Я одержу победу и буду драться за титул», – сказала Енджейчик.
Официально: Енджейчик и Чжан проведут реванш 12 июня на UFC 275 в Сингапуре