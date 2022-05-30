Блахович про бой Тейшейра – Прохазка: «Постоянно думаю о реванше с Гловером, поэтому мне хотелось бы получить пояс из его рук»

Бывший чемпион в полутяжелом весе дал прогноз на бой действующего чемпиона и .

«Как я уже говорил, я постоянно думаю о реванше с Гловером, поэтому мне хотелось бы получить пояс именно из его рук. Посмотрим, чем в итоге закончится поединок, но болеть я буду именно за него.

Что касается Иржи, то он обладает сумасшедшим стилем ведения боя, и этот стиль отлично работает. Мой прогноз на этот бой 50 на 50. Я хочу присутствовать в зале во время этого боя», – сказал Блахович.

Бой Тейшейры и Прохазки 11 июня станет главным событием UFC 275 в Сингапуре.

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