Взвешивание UFC Fight Night 202: Махачев тяжелее Грина

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников турнира 202.

В главном событии вечера встретятся и Бобби Грин. Россиянин показал на весах 72,57 кг, американец — 71,67.

Другие бои:

Миша Циркунов (81,14) – Веллингтон Турман (83,91)

(70,76) – Йоэль Альварес (70,76)

Армен Петросян (84,37) – Грегори Родригес (84,37)

