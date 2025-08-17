1

Бадаев – о поясе Чимаева: «Можно ли его считать российским? 100%. Мы должны гордиться им»

Асланбек Бадаев считает Хамзата Чимаева российским чемпионом UFC.

«Можно ли считать пояс Хамзата российским? 100%. Потому что Чимаев тренировался и получал свои базовые навыки в Чеченской Республике, в Российской Федерации. Здесь получил свое становление как единоборец, и уже на этой базе дальше в Швеции развил свои навыки. Потом вернулся на родину, тренировался и готовился здесь. В Кисловодске готовился, на Эльбрусе готовился, в Грозном готовился.

Конечно же, это очень даже российский чемпионский пояс. Думаю, мы должны гордиться им», – сказал вице-президент АСА Асланбек Бадаев.

Напомним, Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе. Хамзат вышел на бой под флагом ОАЭ.

Петр Ян: «Хамзат Чимаев не представляет Россию»

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
