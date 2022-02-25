Арман Царукян: «Махачеву не дадут чемпионский бой после поединка с Грином. Он ведь не побеждал никого из топ-5»

Российский боец Арман Царукян поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Бобби Грина на UFC Fight Night 202.
«Чуть обидно, хотелось посмотреть бой Махачева с Бенеилом Дариушем. Это был бы конкурентный бой. Сейчас оппозиция у Ислама уже не та.
У Грина есть маленький шанс где-то зацепиться, но так — почти нет.
Я думаю, что Махачеву не дадут чемпионский поединок после боя с Грином, ведь Бобби даже не входит в топ-15.
Да, у Ислама длинная победная серия, но решать будет UFC. Махачев ведь не побеждал никого из топ-5», – сказал Царукян.
Хабиб: «Мой отец всегда говорил, что Махачев станет чемпионом»
Бобби Грин: «Возможно, Махачев сделан из чемпионского теста, но это чертовски скучно»