Арман Царукян: «Махачеву не дадут чемпионский бой после поединка с Грином. Он ведь не побеждал никого из топ-5»

Российский боец поделился ожиданиями от боя и Бобби Грина на 202.

«Чуть обидно, хотелось посмотреть бой Махачева с Бенеилом Дариушем. Это был бы конкурентный бой. Сейчас оппозиция у Ислама уже не та.

У Грина есть маленький шанс где-то зацепиться, но так — почти нет.

Я думаю, что Махачеву не дадут чемпионский поединок после боя с Грином, ведь Бобби даже не входит в топ-15.

Да, у Ислама длинная победная серия, но решать будет UFC. Махачев ведь не побеждал никого из топ-5», – сказал Царукян.

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