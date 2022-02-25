Бобби Грин: «Возможно, Махачев сделан из чемпионского теста, но это чертовски скучно»

Американский боец Бобби Грин поделился ожиданиями от боя с россиянином .

«Он сильно недооценивает меня, но он — очень хороший соперник. Об этом говорит его внушительная победная серия. Если мы отталкиваемся от этого, то он определенно сделан из чемпионского теста.

Но если мы говорим об ММА как о продукте, который нужно продать, очень важно, что вы продаете, потому что выбор за публикой, а она выбирает зрелище.

Ислам делает то, что хорошо умеет, но честно говоря, это скука смертная. Даже когда он финиширует своих соперников, это скучно.

Мои бои — это шоу. Возможно, Махачев сделан из чемпионского теста, но это чертовски скучно. Никто не хочет это смотреть, никому это неинтересно. Я сплю на его боях, одним глазом фиксируя: «О, досрочная концовка», – сказал Грин.

Бой Махачева и Грина 26 февраля возглавит турнир UFC Fight Night 202.

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