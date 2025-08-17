Ян – о поединке Махачева и Маддалены: «Не думаю, что Исламу будет сложно»

Петр Ян не считает, что Махачеву будет сложно победить Маддалену.

— Что вы думаете про бокс Джека Деллы Маддалены в бою с Исламом Махачевым?

– Я не думаю, что Исламу будет сложно. Все-таки у нас смешанные единоборства. Да, поединок начинается в стойке, но у Ислама есть тактика, при которой он хорошо борется, хорошо контролирует, прижимает. Я думаю, он будет ее придерживаться, – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян в разговоре с корреспондентом Спортса’’ Вадимом Тихомировым.

Ожидается, что бой Махачева и Маддалены состоится в Нью-Йорке на UFC 322.

