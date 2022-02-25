Чейл Соннен: «Бобби Грин – самый тяжелый соперник в карьере Махачева»

Ветеран ММА Чейл Соннен поделился ожиданиями от боя и Бобби Грина.

«Хотите знать, на кого я ставлю в этом бою? На Ислама Махачева. Но я хочу дать вам больше, чем просто результат. Этот бой будет отличаться от предыдущих боев Махачева.

Если Бобби Грин заставит Махачева делать то, что тот никогда не делал, Бобби сможет выиграть. Бобби Грин — самый тяжелый соперник в карьере Махачева», – считает Соннен.

Бой Махачева и Грина 26 февраля возглавит 202.

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