Чейл Соннен: «Бобби Грин – самый тяжелый соперник в карьере Махачева»

Теги UFC MMA Чейл Соннен Ислам Махачев UFC Fight Night Махачев - Грин Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Чейл Соннен поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Бобби Грина.

«Хотите знать, на кого я ставлю в этом бою? На Ислама Махачева. Но я хочу дать вам больше, чем просто результат. Этот бой будет отличаться от предыдущих боев Махачева.

Если Бобби Грин заставит Махачева делать то, что тот никогда не делал, Бобби сможет выиграть. Бобби Грин — самый тяжелый соперник в карьере Махачева», – считает Соннен.

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