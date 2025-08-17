  • Спортс
  • Петр Ян: «Считаю, что заслужил титульный бой. Если буду подготовлен, то дам Мерабу хороший поединок»
9

Петр Ян: «Считаю, что заслужил титульный бой. Если буду подготовлен, то дам Мерабу хороший поединок»

Петр Ян оценил свои шансы в реванше с Мерабом Двалишвили.

— Когда задали вопрос [о возможности быть запасным бойцом в титульном бою], я изъявил свое желание, сказал, что если будет такой разговор, я готов. Но такого предложения не было.

Дальше идеальный сценарий для меня, просто тренироваться, делать свою работу, не строя каких-то глобальных планов. Есть поединок, есть соперник, я работаю. Я считаю, что я заслуживаю боя за пояс. Это моя основная мысль, которой я придерживаюсь сегодня.

— У вас была травма после боя в Абу-Даби, как здоровье сейчас? 

— Я практически восстановился. Есть еще некоторые болячки, которыми я занимаюсь. Они у меня уже несколько лет. А так в целом все нормально.

— Вы говорили, что дрались против Мераба с травмой плеча. Как она вам мешала в поединке?

— Ну считай у тебя нет одной руки. Не можешь ей ни ударить, ни отжать, ни держать. Считаю, что я могу победить Мераба. Если я буду подготовлен, то смогу дать ему хороший бой, – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян в разговоре с корреспондентом Спортса’’ Вадимом Тихомировым.

Напомним, Ян проиграл Двалишвили в марте 2023-го.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
