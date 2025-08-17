2

Турки Аль эш-Шейх хочет, чтобы следующим соперником Усика стал Итаума (The Ring)

Стал известен вероятный новый соперник Александра Усика.

Журнал The Ring сообщает, что председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх хочет организовать поединок Усика с 20-летним Мозесом Итаумой.

Минувшей ночью Итаума за две минуты нокаутировал Диллиана Уайта и защитил чемпионский пояс в тяжелом весе.

Тренер Итаумы: «Усик еще не дрался с таким бойцом, как Мозес»

Али мимо тройки, в топ-10 – Кличко, а не Усик. Самый методичный выбор в голосовании лучших тяжей

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
