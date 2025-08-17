Турки Аль эш-Шейх хочет, чтобы следующим соперником Усика стал Итаума (The Ring)
Стал известен вероятный новый соперник Александра Усика.
Журнал The Ring сообщает, что председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх хочет организовать поединок Усика с 20-летним Мозесом Итаумой.
Минувшей ночью Итаума за две минуты нокаутировал Диллиана Уайта и защитил чемпионский пояс в тяжелом весе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
