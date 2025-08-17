Джонс – Чимаеву: «Поздравляю, волк»
Джон Джонс поздравил Хамзата Чимаева с завоеванием чемпионского пояса UFC.
«Поздравляю, волк», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Джон Джонс.
Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля
Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости