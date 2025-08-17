Махачев – Чимаеву: «Поздравляю, это было уверенно»

Ислам Махачев отреагировал на победу Чимаева над дю Плесси.

«Поздравляю, это было уверенно», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

