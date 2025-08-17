Махачев – Чимаеву: «Поздравляю, это было уверенно»
Ислам Махачев отреагировал на победу Чимаева над дю Плесси.
«Поздравляю, это было уверенно», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Ян – о поединке Махачева и Маддалены: «Не думаю, что Исламу будет сложно»
Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости