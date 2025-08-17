Чимаев – о рейтинге P4P: «Мне все равно, кто за него отвечает. Я должен быть первым»
Хамзат Чимаев считает себя сильнейшим бойцом в UFC вне весовой категории.
«Мне все равно, кто отвечает за рейтинг P4P. Конечно, я должен быть первым», – сказал чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев.
Напомним, рейтинг лучших бойцов UFC вне весовой категории возглавляет чемпион легкого веса Илия Топурия. Чимаев занимает 14-е место.
Сегодня Чимаев выиграл титул чемпиона UFC, победив в главном событии UFC 319 Дрикуса дю Плесси.
Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева
Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости