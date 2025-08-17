7

Чимаев – о рейтинге P4P: «Мне все равно, кто за него отвечает. Я должен быть первым»

Хамзат Чимаев считает себя сильнейшим бойцом в UFC вне весовой категории.

«Мне все равно, кто отвечает за рейтинг P4P. Конечно, я должен быть первым», – сказал чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев.

Напомним, рейтинг лучших бойцов UFC вне весовой категории возглавляет чемпион легкого веса Илия Топурия. Чимаев занимает 14-е место.

Сегодня Чимаев выиграл титул чемпиона UFC, победив в главном событии UFC 319 Дрикуса дю Плесси.

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
