Чимаев – о мотивации: «Вера в себя, семья и Рамзан Кадыров. Он вернул меня в этот спорт, а я пообещал забрать пояс UFC в Чечню»

Хамзат Чимаев отметил роль Рамзана Кадырова в завоевании пояса UFC.

- У тебя был довольно долгий путь к титулу. Ты быстро начал в UFC, потом травмы, болезни. Ты сам признавался, что хотел оставить этот спорт. Расскажи, что помогло все равно достичь этой цели. Кто тебя мотивировал – семья, вера?

– Конечно, в первую очередь это вера в себя, моя семья. И Рамзан Ахматович Кадыров – он вернул меня в этот спорт, когда я сказал, что завершу карьеру. Я вернулся благодаря ему. Дал ему слово, что заберу пояс в Чечню. И сдержал его. Возвращаюсь домой, – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев .

Напомним, Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

