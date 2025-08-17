Чимаев – о мотивации: «Вера в себя, семья и Рамзан Кадыров. Он вернул меня в этот спорт, а я пообещал забрать пояс UFC в Чечню»
Хамзат Чимаев отметил роль Рамзана Кадырова в завоевании пояса UFC.
- У тебя был довольно долгий путь к титулу. Ты быстро начал в UFC, потом травмы, болезни. Ты сам признавался, что хотел оставить этот спорт. Расскажи, что помогло все равно достичь этой цели. Кто тебя мотивировал – семья, вера?
– Конечно, в первую очередь это вера в себя, моя семья. И Рамзан Ахматович Кадыров – он вернул меня в этот спорт, когда я сказал, что завершу карьеру. Я вернулся благодаря ему. Дал ему слово, что заберу пояс в Чечню. И сдержал его. Возвращаюсь домой, – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев.
Напомним, Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
