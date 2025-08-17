Бетербиев отреагировал на титул Чимаева: «Искренне поздравляю Хамзата, а также моего дорогого брата Рамзана Кадырова и весь чеченский народ»
Артур Бетербиев поздравил Хамзата Чимаева с чемпионским титулом в UFC.
«Я искренне поздравляю нашего брата, непобежденного бойца UFC Хамзата Чимаева, а также моего дорогого брата Рамзана Кадырова и весь чеченский народ с его исторической победой и чемпионским поясом UFC! Желаю Хамзату здоровья, новых достижений и только ярких побед!» – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
На UFC 319 Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе. После победы он взял флаг ОАЭ, которые представляет в лиге.
Петр Ян: «Хамзат Чимаев не представляет Россию»
Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Артура Бетербиева
