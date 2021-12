Нокаут в поединке Бетербиев – Браун

В Монреале на арене Bell Centre состоялся вечер профессионального бокса.

В главном событии чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев победил техническим нокаутом в девятом раунде Маркуса Брауна.

В седьмом раунде американец побывал в нокдауне.

Artur Beterbiev had to negotiate a deep cut caused by a clash of heads but found an explosive finish to stop Marcus Browne in round nine



