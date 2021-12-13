Вечер бокса в Монреале: Бетербиев против Брауна и другие бои

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Маркус Браун Бетербиев - Браун Бокс/MMA/UFC

На арене Bell Centre в Монреале (Канада) проходит боксерский вечер.

В главном событии вечера встретятся чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев (16-0, 16 KO) и Маркус Браун (24-1, 16 КО).

Другие бои:

Мари-Эва Дикэр – Синтия Лозано — титул  в полусреднем весе по версии IBF

Ян Пеллерин победил Франсиско Риваса за вакантный титул WBO NABO в первом тяжелом весе единогласным решением судей. Счет: 100-90, 100-90, 100-90. 

Стив Роллс нокаутировал Кристофера Брукера в девятом раунде. 

Боксерский вечер в прямом эфире показывает «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Бетербиев против Брауна. Онлайн возвращения главного боксера России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные