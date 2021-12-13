Вечер бокса в Монреале: Бетербиев против Брауна и другие бои

На арене Bell Centre в Монреале (Канада) проходит боксерский вечер.

В главном событии вечера встретятся чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев (16-0, 16 KO) и Маркус Браун (24-1, 16 КО).

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Боксерский вечер в прямом эфире показывает «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Бетербиев против Брауна. Онлайн возвращения главного боксера России