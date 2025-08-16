Дю Плесси – фанатам на церемонии взвешивания: «Я вышвырну вашего парня, после чего вы начнете топить за меня»

Дрикус дю Плесси обратился к фанатам Чимаева накануне UFC 319.

«Я уложу Хамзата спать. Я вышвырну вашего парня, после чего вы начнете топить за меня. Я просто знаю это. Так происходит всегда», – обратился чемпион UFC Дрикус дю Плесси в адрес фанатов на церемонии взвешивания перед UFC 319.

Напомним, Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за пояс среднего дивизиона UFC в ночь на 17 августа.

Чимаев – в последнем обращении к дю Плесси: «Собираюсь отыметь этого паренька. Завтра он умрет»

Между Чимаевым и дю Плесси произошла стычка на финальном стердауне. Хамзат толкнул Дрикуса