  • Дю Плесси – фанатам на церемонии взвешивания: «Я вышвырну вашего парня, после чего вы начнете топить за меня»
0

Дю Плесси – фанатам на церемонии взвешивания: «Я вышвырну вашего парня, после чего вы начнете топить за меня»

Дрикус дю Плесси обратился к фанатам Чимаева накануне UFC 319.

«Я уложу Хамзата спать. Я вышвырну вашего парня, после чего вы начнете топить за меня. Я просто знаю это. Так происходит всегда», – обратился чемпион UFC Дрикус дю Плесси в адрес фанатов на церемонии взвешивания перед UFC 319.

Напомним, Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за пояс среднего дивизиона UFC в ночь на 17 августа.

Чимаев – в последнем обращении к дю Плесси: «Собираюсь отыметь этого паренька. Завтра он умрет»

Между Чимаевым и дю Плесси произошла стычка на финальном стердауне. Хамзат толкнул Дрикуса

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
logoДрикус дю Плесси
logoufc 319
logoMMA
logoUFC
logoХамзат Чимаев
