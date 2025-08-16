Между Чимаевым и дю Плесси произошла стычка на финальном стердауне. Хамзат толкнул Дрикуса

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси устроили стычку во время последнего стердауна.

Чимаев толкнул соперника и начал кричать в его адрес. Дрикус молча стоял в боевой позе.

Напомним, Чимаев и дю Плесси подерутся в ночь на 17 августа в главном событии UFC 319.

