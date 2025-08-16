0

Чимаев – дю Плесси: «Теперь ты знаешь, что с тобой случится»

Стало известно, что Чимаев сказал дю Плесси во время финального стердауна.

«Теперь ты знаешь, что с тобой случится. Тебе осталось держать этот пояс всего пару дней, братан», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев чемпиону среднего веса Дрикусу дю Плесси во время финального стердауна.

Напомним, Чимаев и дю Плесси подерутся в ночь на 17 августа в главном событии UFC 319.

