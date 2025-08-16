Чимаев – дю Плесси: «Теперь ты знаешь, что с тобой случится»
Стало известно, что Чимаев сказал дю Плесси во время финального стердауна.
«Теперь ты знаешь, что с тобой случится. Тебе осталось держать этот пояс всего пару дней, братан», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев чемпиону среднего веса Дрикусу дю Плесси во время финального стердауна.
Напомним, Чимаев и дю Плесси подерутся в ночь на 17 августа в главном событии UFC 319.
Дю Плесси – фанатам на церемонии взвешивания: «Я вышвырну вашего парня, после чего вы начнете топить за меня»
Чимаев идет за поясом UFC – встретится с непобежденным чемпионом. Справится?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости