Чимаев – в последнем обращении к дю Плесси: «Собираюсь отыметь этого паренька. Завтра он умрет»

Хамзат Чимаев в последний раз обратился к Дрикусу дю Плесси перед боем на UFC 319.

«Я собираюсь отыметь этого паренька. У него остался всего один день. Завтра он умрет», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев .

Напомним, Чимаев и дю Плесси подерутся в ночь на 17 августа в главном событии UFC 319.

Между Чимаевым и дю Плесси произошла стычка на финальном стердауне. Хамзат толкнул Дрикуса