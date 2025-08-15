4

Хамзат Чимаев: «Хочу драться в ОАЭ. Это моя страна, лучшая страна в мире»

Хамзат Чимаев рассказал, в какой стране любит драться больше всего.

– Ты наконец-то получил визу в США. Будешь чаще выступать там?

– Нет, я хочу драться в ОАЭ, брат. Там платят больше. Это моя страна, мне нравится представлять ее. Лучшая страна в мире – я всегда счастлив выступать и тренироваться в ОАЭ, – сказал боец среднего веса UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев родился в селе Гвардеское Чеченской Республики. В 16 лет уехал в Швецию, за которую выступал на международных соревнованиях. В 2024-м Хамзат объявил, что стал гражданином ОАЭ.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал mainevent
