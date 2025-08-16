Дю Плесси – о стычке с Чимаевым: «Насколько же легко влезть под кожу этого парня»

Дрикус дю Плесси отреагировал на стычку с Хамзатом Чимаевым.

«Насколько же легко влезть под кожу этого парня. Он так отреагировал, потому что увидел перед собой настоящего мужчину – реального чемпиона среднего веса», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Чимаев толкнул дю Плесси во время финального стердауна.

Хамзат и Дрикус подерутся за титул среднего веса UFC в ночь на 17 августа в Чикаго.

