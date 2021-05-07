Канело против Сондерса, Сото – Такаяма и другие бои в Арлингтоне

Теги суперсредний вес Билли Джо Сондерс Сауль Альварес бокс Бой Канело - Сондерс Бокс/MMA/UFC

Завтра ночью в Арлингтоне (штат Техас, США) на арене AT&T Stadium состоится боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (55-1-2 37 КО) проведет поединок против чемпиона WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерса (30-0, 14 КО).

Другие бои:

Чемпион WBO в первом наилегчайшем весе Элвин Сото (18-1, 12 КО) подерется против Катсунари Такаямы (32-8, 12 КО).

Кирон Конвей (16-1-1, 3 КО) – Сулейман Сиссоко (12-0, 8 КО).

Начало поединков андеркарда в 03:00 по московскому времени. Начало главного события предположительно в 06:00.

Трансляцию будут вести стриминг DAZN и телеканал Sky Sports в режиме платной трансляции.

Канело против Сондерса. Онлайн самого интригующего боя года

Бой Канело и Сондерса восхищает заранее. Боксеры – шикарная оппозиция друг для друга, трэшток просто бешеный, а на поединок придут 70 тысяч фанатов

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