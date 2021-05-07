Канело против Сондерса, Сото – Такаяма и другие бои в Арлингтоне

Завтра ночью в Арлингтоне (штат Техас, США) на арене AT&T Stadium состоится боксерское шоу.
В главном событии чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (55-1-2 37 КО) проведет поединок против чемпиона WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерса (30-0, 14 КО).
Другие бои:
Чемпион WBO в первом наилегчайшем весе Элвин Сото (18-1, 12 КО) подерется против Катсунари Такаямы (32-8, 12 КО).
Кирон Конвей (16-1-1, 3 КО) – Сулейман Сиссоко (12-0, 8 КО).
Начало поединков андеркарда в 03:00 по московскому времени. Начало главного события предположительно в 06:00.
Трансляцию будут вести стриминг DAZN и телеканал Sky Sports в режиме платной трансляции.
Канело против Сондерса. Онлайн самого интригующего боя года
Бой Канело и Сондерса восхищает заранее. Боксеры – шикарная оппозиция друг для друга, трэшток просто бешеный, а на поединок придут 70 тысяч фанатов