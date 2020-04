Сегодня в Никарагуа пройдет боксеркое шоу, которое посетят 800 человек

25 апреля в столице Никарагуа – Манагуа состоится боксерское шоу. В главном поединке вечера пройдет матч-реванш между легковесами Робином Заморой и Рамиро Бланко.

На арену Gimnasio Alexis Arguello будут допущены 800 фанатов, что составляет 10% из общей вместительности. Об этом сообщил промоутер турнира Розендо Альварес.

«Мы хотим, чтобы Никарагуа показала миру, что люди работают, потому что им это нужно.

Если боксеры не будут драться, они не зарабатывают деньги, они не получают месячную зарплату. У них нет другой работы. Поэтому мы были готовы работать с ними», – заявил Альварес.

Никарагуа – одна из стран, где во время пандемии коронавируса не были приостановлены соревнования по футболу, бейсболу и боксу. На них не допускали зрителей.

За время пандемии в Никарагуа было зафиксировано 11 случаев заражения COVID-19 с тремя смертельными исходами.

Президент боксерской комиссии Никарагуа Хуан Альберто Молинарес заявил, что фанатам перед входом в арену будут проверять температуру тела.

«Это большая арена и мы позаботимся, чтобы фанаты находились на дистанции минимум метра друг от друга. Обувь будет продезинфицирована с помощью хлора, будет использоваться дезинфицирующее средство для рук.

Требования для болельщиков будут такими же, как для боксеров, членов комиссий и официальных лиц», – сказал Молинарес.

⚖️ Today’s weigh-in for Robin Zamora vs Ramiro Blanco II – lightweights tomorrow night in Nicaragua. Boxing lives on. pic.twitter.com/H79YSkdp1I